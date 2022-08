Coronavirus, 1.838 nuovi casi e cinque decessi in Fvg

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 9.752 test sono state riscontrate 1.838 positività al Covid, 192 da 2.970 tamponi molecolari e 1.646 dai 6.882 test rapidi antigenici realizzati.

Scendono a quattro i ricoveri in terapia intensiva e a 276 i pazienti in altri reparti.

Nella giornata odierna si registrano cinque vittime legate al Covid, due a Pordenone, due a Trieste e una a Gorizia. Il numero complessivo delle persone decedute dall'inizio della pandemia è di 5.266, con la seguente suddivisione territoriale: 2.450 a Udine, 1.316 a Trieste, 1.013 a Pordenone e 487 a Gorizia.

Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 455.498 persone.

Questi i dati dell'ultimo bollettino regionale che, lo ricordiamo, viene trasmesso in forma sintetica dalla Direzione Centrale Salute. Tutti i numeri nel pdf allegato.