Coronavirus, 218 nuovi contagi e cinque decessi in Fvg

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 218 nuovi contagi - a fronte di 2.557 tamponi eseguiti - e cinque decessi da Covid-19. Si tratta di una 62enne di San Vito al Tagliamento, deceduta in ospedale a Pordenone; di un 74enne di Majano, morto in ospedale a Udine; di un 86enne di Trieste, ospite di una struttura per anziani e deceduto alla Rsa San Giusto; di una 91enne di Trieste, ospite di una struttura per anziani ma deceduta in ospedale, e di un 92enne di San Quirino deceduto in ospedale a Pordenone. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Come ormai consuetudine, si conferma il calo di positivi del lunedì, a fronte del minor numero di test processati durante il weekend. Il 26 ottobre i nuovi casi erano stati 334 (3.087 tamponi), scesi ulteriormente a 241 il 27 ottobre, per poi risalire nell'arco della settimana, fino al 'piccco' (attuale record di contagi dall'inizio della pandemia) di sabato 31 ottobre, con 726 nuovi contagi e 6.262 tamponi.

Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 11.462, di cui: 3.823 a Trieste, 4.278 a Udine, 2.054 a Pordenone e 1.185 a Gorizia, alle quali si aggiungono 122 persone da fuori regione.

I casi attuali di infezione sono 5.618. Sono 37 i pazienti in cura in terapia intensiva e 179 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 403: 210 a Trieste, 93 a Udine, 89 a Pordenone e 11 a Gorizia. I totalmente guariti sono 5.441, i clinicamente guariti 65 e le persone in isolamento 5.337.

Per quel che riguarda le nuove positività al virus, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 11 anziani contagiati nelle strutture regionali, mentre sono tra i casi tra gli operatori sanitari.

Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid-19 di un medico, un infermiere e due terapisti della Riabilitazione, oltre a un'ostetrica e a un collaboratore professionale dell'Irccs Burlo Garofolo.

Infine è stata rilevata la positività di un operatore in un Centro Diurno di una Onlus di Trieste.