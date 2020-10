Coronavirus, 220 nuovi contagi e un decesso in Fvg

Oggi sono stati rilevati 220 nuovi contagi - a fronte di 5.510 tamponi eseguiti - e un decesso da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di una donna nata nel 1942 residente a Trieste, deceduta alla Rsa San Giusto e precedentemente ospite della Casa di riposo Residenza "Le Magnolie". Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 7.075, di cui: 2.338 a Trieste, 2.495 a Udine, 1.442 a Pordenone e 751 a Gorizia, alle quali si aggiungono 49 persone da fuori regione.

I casi attuali di infezione sono 2.246. Scendono a 14 i pazienti in cura in terapia intensiva e salgono a 83 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 368, con la seguente suddivisione territoriale: 200 a Trieste, 82 a Udine, 75 a Pordenone e 11 a Gorizia.

I totalmente guariti sono 4.461, i clinicamente guariti 21 e le persone in isolamento 2.128.