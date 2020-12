Coronavirus, 244 nuovi casi e 15 decessi in Fvg

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 244 nuovi contagi, pari all'8,83% dei 2.763 tamponi eseguiti (dei quali 405 rapidi). Come ogni lunedì, si registra un sensibile calo dei test certificati rispetto ai giorni precenti.

I decessi sono 14, ai quali si aggiunge una morte risalente al 28 novembre. In leggero aumento i ricoverati nelle terapie intensive, 56 (uno in più), e i pazienti in altri reparti che sono 607 (cinque in più rispetto a ieri). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 45.435, di cui: 9.603 a Trieste, 20.273 a Udine, 9.672 a Pordenone e 5.323 a Gorizia, alle quali si aggiungono 564 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 13.903. I decessi complessivamente ammontano a 1.444, con la seguente suddivisione territoriale: 424 a Trieste, 634 a Udine, 296 a Pordenone e 90 a Gorizia.

I totalmente guariti sono 30.088, i clinicamente guariti 656, mentre le persone in isolamento scendono a 12.584.