Coronavirus, 261 nuovi contagi e un decesso in Fvg

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.086 tamponi molecolari sono stati rilevati 243 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,78%. Sono inoltre 17.958 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 18 casi (0,10%).

Nella giornata odierna si registra il decesso di un uomo di 81 anni di Tolmezzo morto in ospedale a Udine. Scendono a otto le persone ricoverate in terapia intensiva mentre sono 58 i pazienti ospedalizzati in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 3.849, con la seguente suddivisione territoriale: 842 a Trieste, 2.028 a Udine, 682 a Pordenone e 297 a Gorizia. I totalmente guariti sono 110.756, i clinicamente guariti 34 e 1.470 le persone in isolamento.

Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 116.175 persone (il totale dei casi è stato ridotto di una unità a seguito della revisione del test) con la seguente suddivisione territoriale: 24.378 a Trieste, 53.051 a Udine, 23.198 a Pordenone, 13.927 a Gorizia e 1.621 da fuori regione.

Per quanto riguarda il personale del Servizio sanitario regionale sono state rilevate le seguenti positività: nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (Asugi) un assistente amministrativo, un dirigente medico, un infermiere e un operatore socio sanitario; nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc) un terapista, un tecnico di laboratorio e un infermiere; nell'Irccs materno-infantile Burlo Garofolo di Trieste un infermiere e un ostetrica; nel Cro di Aviano di un tecnico di radiologia.

Infine, relativamente alle strutture residenziali per anziani non sono stati registrati contagi tra gli ospiti, mentre sono state rilevate le positività di due operatori (Trieste e Gorizia).