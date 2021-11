Coronavirus, 298 nuovi contagi e otto decessi in Fvg

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.871 tamponi molecolari sono stati rilevati 279 nuovi contagi con una percentuale di positività del 9,71%. Sono inoltre 5.884 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 19 casi (0,32%).

Nella giornata odierna si registrano otto decessi: nello specifico, si tratta di un 90enne e un 89enne di Trieste deceduti in ospedale; una 88enne di Trieste deceduta in ospedale; un 63enne di San Dorligo della Valle deceduto in ospedale; una 89enne di Cormons deceduta in ospedale; una 89enne di San Daniele del Friuli deceduta in ospedale; una 84enne di Porcia deceduta in ospedale e infine un uomo di 82 anni di Caneva deceduto in ospedale.

Le persone ricoverate in terapia intensiva restano 26, mentre i pazienti in altri reparti salgono a 223. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 3.938, con la seguente suddivisione territoriale: 889 a Trieste, 2.039 a Udine, 698 a Pordenone e 312 a Gorizia. I totalmente guariti sono 116.289, i clinicamente guariti 123, mentre quelli in isolamento risultano essere 5.883.

Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 126.482 persone con la seguente suddivisione territoriale: 29.128 a Trieste, 55.552 a Udine, 24.521 a Pordenone, 15.537 a Gorizia e 1.744 da fuori regione.

Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale, è stata rilevata la positività di un assistente sociale dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, di due infermieri dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina e di un'ostetrica, un infermiere e un terapista all'Irccs Burlo Garofolo di Trieste. Infine, sono stati rilevati 7 casi tra gli ospiti delle residenze per anziani presenti in regione (San Daniele e Trieste) ed è stata evidenziata la positivà di un operatore all'interno delle strutture stesse (Trieste).