Coronavirus, 301 nuovi casi e 11 decessi in Fvg

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.841 tamponi molecolari sono stati rilevati 257 nuovi contagi con una percentuale di positività del 9,05%. Sono inoltre 679 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 44 casi (6,48%).

I decessi registrati sono 11. Salgono ancora i ricoveri: nuovo record per le terapie intensive, dove i pazienti sono 86 (due in più), mentre quelli negli altri reparti sono 680 (18 in più rispetto a ieri). Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 3.275, con la seguente suddivisione territoriale: 700 a Trieste, 1.711 a Udine, 631 a Pordenone e 233 a Gorizia. I totalmente guariti sono 74.080, i clinicamente guariti 3.538, mentre quelli in isolamento scendono a 14.740.

Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 96.399 persone con la seguente suddivisione territoriale: 18.037 a Trieste, 46.567 a Udine, 19.050 a Pordenone, 11.671 a Gorizia e 1.074 da fuori regione.

Nel dettaglio, nel settore delle residenze per anziani è stato rilevato un caso di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali mentre nessun caso è stato registrato tra gli operatori sanitari.

Sul fronte del Sistema sanitario regionale, nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale sono state rilevate le positività al Covid di tre infermieri e un operatore socio sanitario.

