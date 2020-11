Coronavirus, 320 nuovi contagi e cinque decessi in Fvg

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 320 nuovi contagi - a fronte di 2.324 tamponi eseguiti - e cinque decessi da Covid-19, uno a Trieste, tre a Udine e uno a Gorizia.

Si tratta di tre donne, tutte decedute in ospedale - una 85enne di Trieste, una 73enne di Buttrio e una 44enne di Gorizia, paziente oncologica, giunta in ospedale in condizioni critiche – e di due uomini, uno di 97 anni di Moruzzo e uno di 78 anni di Udine, entrambi deceduti in ospedale. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Come ogni lunedì, cala drasticamente il numero di test processati, che sono quasi la metà rispetto a ieri (4.486) e meno di un terzo rispetto a sabato 7 (8.629), giornata record sia per numero di nuovi casi, 872, sia per tamponi eseguiti.

I casi attuali di infezione sono 7.929. Salgono a 46 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 319 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 456, con la seguente suddivisione territoriale: 227 a Trieste, 113 a Udine, 104 a Pordenone e 12 a Gorizia.

Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 15.048, di cui: 4.594 a Trieste, 5.984 a Udine, 2.709 a Pordenone e 1.579 a Gorizia, alle quali si aggiungono 182 persone da fuori regione.

I totalmente guariti sono 6.663, i clinicamente guariti 97 e le persone in isolamento 7.467.

Sul sito della Protezione civile Fvg, oggi sono stati aggiornati i dati Comune per Comune. Qui la mappa interattiva.

Per quel che riguarda le nuove positività al virus, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 17 casi di persone ospitate nelle strutture regionali, mentre sono tre gli operatori sanitari contagiati.

Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di un medico, quattro infermieri e due operatori socio sanitari e all'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un infermiere e un operatore socio sanitario.

Infine, è stata individuata le positività al virus di una persona rientrata dalla Bosnia.

I DATI NAZIONALI. Sono 356 le vittime legate al Coronavirus a livello nazionale, mentre i nuovi casi sono 25.271, a fronte di 147.725 tamponi (numeri che scontano, anche in questo caso, la riduzione del lunedì). Qui la tabella completa.