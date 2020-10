Coronavirus, 334 nuovi contagi e tre decessi in Fvg

Oggi sono stati rilevati 334 nuovi contagi - a fronte di 3.087 tamponi eseguiti - e tre decessi da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di tre donne: una 41enne di Trieste, una 73enne e una 94enne, entrambe di Pordenone. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Per il secondo giorno, quindi, in regione si segnala una leggera flessione nel numero delle nuove positività a fronte, però, di un numero ben inferiore di test registrati dal sistema. Sabato 24 ottobre, infatti, erano stati rilevati 412 nuovi contagi a fronte di 6.521 tamponi eseguiti.

Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 8.495, di cui: 2.823 a Trieste, 3.062 a Udine, 1.672 a Pordenone e 867 a Gorizia, alle quali si aggiungono 71 persone da fuori regione.

I casi attuali di infezione sono 3.312. Salgono a 27 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 119 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 377, con la seguente suddivisione territoriale: 203 a Trieste, 85 a Udine, 78 a Pordenone e 11 a Gorizia.

I totalmente guariti sono 4.806, i clinicamente guariti 27 e le persone in isolamento 3.139.

Per quel che riguarda le nuove positività al virus, nelle residenze per anziani sono stati rilevati un focolaio (22 ospiti) all'Asp della Carnia, un ospite della residenza Flora 2 e un ospite dell'Itis di Trieste, un ospite della residenza Ada e Alfredo Arcicasa di San Quirino (dove sono complessivamente una ventina i positivi tra gli ospiti), un anziano della residenza Le betulle di Cavasso Nuovo.

Relativamente agli operatori sanitari che lavorano nelle strutture da segnalare il contagio di un operatore dell'Asp della Carnia.

Sul fronte del sistema sanitario, infine, da registrare le positività al Covid di un infermiere di AsuGi a Monfalcone, un infermiere dell'Ospedale di San Vito al Tagliamento, un'ostetrica dell'Asufc a Gemona del Friuli, un operatore e un infermiere dell'Ospedale di Udine.