Coronavirus, 359 nuovi contagi e 24 decessi in Fvg

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 359 nuovi contagi, il 9,02 per cento dei 3.981 tamponi eseguiti. Sono inoltre stati registrati 16 decessi da Covid-19, a cui si aggiungono ulteriori otto morti pregresse inserite oggi a sistema e relative al periodo che va dal 2 al 5 dicembre. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Il dato odierno si attesta nella 'media dei lunedì', con un numero ridotto di tamponi elaborati (3.981) rispetto ai giorni precedenti.

I casi attuali di infezione risultano essere 15.339. Scendono a 58 (uno meno di ieri) i pazienti in cura in terapia intensiva mentre sono 665 (13 in più rispetto al bollettino precedente) i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 1.059, con la seguente suddivisione territoriale: 351 a Trieste, 429 a Udine, 223 a Pordenone e 56 a Gorizia.

I totalmente guariti sono 19.428, i clinicamente guariti 470 e le persone in isolamento 14.146.

Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 35.826, di cui: 8.136 a Trieste, 15.748 a Udine, 7.141 a Pordenone e 4.362 a Gorizia, alle quali si aggiungono 439 persone da fuori regione.

Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati otto casi di persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari che sono risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale tre.

Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di cinque infermieri, due medici e otto Oss; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di un medico e nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un amministrativo.

Infine, è stata rilevata le positività al virus di una persona di rientro dall'estero (Qatar).

I DATI DEL BOLLETTINO DEL MINISTERO DELLA SALUTE