Coronavirus, 36 nuovi casi e nessun decesso in Fvg

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.088 tamponi molecolari sono stati rilevati 26 nuovi contagi (tra cui otto migranti/richiedenti asilo: cinque a Trieste, tre a Udine) con una percentuale di positività del 2,39%. Sono inoltre 2.516 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati dieci casi (0,4%).

Nella giornata odierna non si registrano decessi; scendono a 10 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre sono 30 gli ospedalizzati in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute.

I decessi complessivamente ammontano a 3.797, con la seguente suddivisione territoriale: 814 a Trieste, 2.016 a Udine, 674 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 105.341, i clinicamente guariti 75 mentre le persone in isolamento ammontano a 1.013.

Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati complessivamente 110.266 contagi (il dato è stato ridotto di un'unità a seguito di un test antigenico non confermato dal molecolare) con la seguente suddivisione territoriale: 21.878 a Trieste, 51.413 a Udine, 22.124 a Pordenone, 13.333 a Gorizia e 1.518 da fuori regione.

Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale è stata rilevata la positività di un medico dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, mentre relativamente alle strutture residenziali per anziani si registra il contagio di due ospiti a Trieste.