Coronavirus, 36 nuovi casi e cinque decessi in Fvg

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.016 tamponi molecolari sono stati rilevati 32 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,80%. Sono inoltre 2.142 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati quattro casi (0,19%).

I decessi registrati sono due, a cui se ne aggiungono tre pregressi.

I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 17 (uno in meno), così come calano a 89 (nove in meno) quelli negli altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 3.765, con la seguente suddivisione territoriale: 804 a Trieste, 1.998 a Udine, 672 a Pordenone e 291 a Gorizia. I totalmente guariti sono 91.141, i clinicamente guariti 5.615, mentre quelli in isolamento oggi scendono a 5.777.

Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.404 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.023 a Trieste, 50.489 a Udine, 20.772 a Pordenone, 12.931 a Gorizia e 1.189 da fuori regione.

Nel dettaglio, nel settore delle residenze per anziani non sono stati rilevati casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali e nemmeno tra gli operatori. Anche sul fronte del Sistema sanitario regionale non sono state registrate positività.