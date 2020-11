Coronavirus, 366 nuovi contagi e otto decessi in Fvg

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 366 nuovi contagi - a fronte di 5.233 tamponi eseguiti - e otto decessi da Covid-19, uno a Trieste, cinque a Udine e due a Pordenone. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Risale, quindi, rispetto ai 218 contagi di ieri (ma con 2.557 tamponi) la curva dei positivi, anche se resta ben lontana dall’ultimo 'picco' – e attuale record dell'inizio della pandemia - di sabato 31 ottobre, con 726 nuovi contagi a fronte di 6.262 test. Cresce, però, il numero dei decessi: dal 26 ottobre, le vittime legate al Coronavirus sono state 34.

Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 11.828, di cui: 3.887 a Trieste, 4.415 a Udine, 2.146 a Pordenone e 1.251 a Gorizia, alle quali si aggiungono 129 persone da fuori regione.

I casi attuali di infezione sono 5.836. Salgono a 39 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 205 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 411, con la seguente suddivisione territoriale: 211 a Trieste, 98 a Udine, 91 a Pordenone e 11 a Gorizia.

I totalmente guariti sono 5.581, i clinicamente guariti 78 e le persone in isolamento 5.514.

I DATI NAZIONALI. Numero record di decessi a livello nazionale, ben 353, mai così tanti da inizio maggio. I contagi risalgono a 28.244, a fronte di 182.287 tamponi. Resta alta l’attenzione in Lombardia (6.804), seguita dal Piemonte (3.169) che supera la Campania (2.971); in Toscana i casi sono 2.336, in Veneto 2.298, nel Lazio 2.209, in Emilia-Romagna 1.912, in Puglia 1.163, in Liguria 1.052, in Sicilia 1.048.