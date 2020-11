Coronavirus, 377 nuovi contagi e 27 decessi in Fvg

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 377 nuovi contagi - il 12,93 per cento dei 2.916 tamponi eseguiti - e 27 decessi da Covid-19. Delle nuove positività odierne 70 afferiscono a test pregressi eseguiti in laboratori privati dal 9 all'11 novembre. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Come ogni lunedì, si registra un drastico calo dei test certificati, mentre purtroppo torna a salire il numero delle vittime, che si avvicina al 'picco' del 20 novembre, quando le morti legate al Covid erano state 28.

I casi attuali di infezione sono 13.457. Scendono a 55 (uno in meno rispetto a ieri) i pazienti in cura in terapia intensiva mentre salgono a 565 (venti in più rispetto all'ultimo bollettino) i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 673, con la seguente suddivisione territoriale: 274 a Trieste, 220 a Udine, 156 a Pordenone e 23 a Gorizia.

Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 25.035, di cui: 6.334 a Trieste, 10.614 a Udine, 4.735 a Pordenone e 3.035 a Gorizia, alle quali si aggiungono 317 persone da fuori regione.

I totalmente guariti sono 10.905, i clinicamente guariti 252 e le persone in isolamento 12.585.