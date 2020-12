Coronavirus, 402 nuovi contagi e 14 decessi in Fvg

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 402 nuovi contagi, pari al 12,03 per cento dei 3.342 tamponi eseguiti, tra cui è compresa una quota di test antigenici rapidi.

I ricoveri in terapia intensiva sono 58 (uno in meno rispetto a ieri), mentre i pazienti nei reparti di degenza ordinaria sono 660 (sei in più rispetto all'ultimo bollettino).

Sono inoltre stati registrati 13 decessi da Covid-19, a cui si aggiunge una morte pregressa avvenuta in data 8 dicembre. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I casi attuali di infezione risultano essere 14.649. I decessi complessivamente ammontano a 1.247, con la seguente suddivisione territoriale: 390 a Trieste, 528 a Udine, 254 a Pordenone e 75 a Gorizia.

I totalmente guariti sono 24.595, i clinicamente guariti 561 e le persone in isolamento 13.370.

Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 40.491, di cui: 8.919 a Trieste, 17.903 a Udine, 8.363 a Pordenone e 4.810 a Gorizia, alle quali si aggiungono 496 persone da fuori regione.

Nel dettaglio, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 49 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 11.

Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di un terapista della riabilitazione, tre infermieri e tre Oss; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un infermiere e un Oss.

Infine, è stata riscontrata le positività al virus di quattro persone di rientro dall'estero (Repubblica Dominicana, Romania, Tunisia e Libano).