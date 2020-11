Coronavirus, 482 nuovi contagi e 20 decessi in Fvg

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 482 nuovi contagi - a fronte di 6.438 tamponi eseguiti - e 20 decessi da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Oggi, purtroppo, si registra il numero record di decessi dall'inizio della pandemia. Il dato più alto, finora, si era registrato il 20 aprile, con 14 morti.

I casi attuali di infezione sono 7.950. Salgono a 47 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 336 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 476, con la seguente suddivisione territoriale: 236 a Trieste, 120 a Udine, 107 a Pordenone e 13 a Gorizia.

Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 15.530, di cui: 4.669 a Trieste, 6.180 a Udine, 2.855 a Pordenone e 1.637 a Gorizia, alle quali si aggiungono 189 persone da fuori regione.

I totalmente guariti sono 7.104, i clinicamente guariti 109 e le persone in isolamento 7.458.