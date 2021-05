Coronavirus, 51 nuovi casi e tre decessi in Fvg

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.784 tamponi molecolari sono stati rilevati 46 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,58%. Sono inoltre 454 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati cinque casi (1,10%).

I decessi registrati sono tre; i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 32 (due in meno) mentre quelli in altri reparti calano a 211 (sei in meno rispetto a ieri). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 3.717, con la seguente suddivisione territoriale: 792 a Trieste, 1.975 a Udine, 663 a Pordenone e 287 a Gorizia. I totalmente guariti sono 88.996, i clinicamente guariti 5.454, mentre le persone in isolamento sono a 7.044.

Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 105.454 persone con la seguente suddivisione territoriale: 20.699 a Trieste, 50.231 a Udine, 20.532 a Pordenone, 12.816 a Gorizia e 1.176 da fuori regione.

Nel dettaglio, nel settore delle residenze per anziani non sono stati rilevati casi di positività né tra le persone ospitate nelle strutture regionali né tra gli operatori chi vi lavorano.

Non sono stati registrati casi di positività al virus nemmeno tra gli operatori del Sistema sanitario regionale.