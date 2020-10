Coronavirus, 57 nuovi contagi e un morto in Fvg

"Nonostante gli sforzi compiuti da tutto il personale sanitario, oggi il Coronavirus ha mietuto un'altra vittima in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un cittadino bengalese di 47 anni residente a Staranzano e occupato in un'azienda dell'indotto di Fincantieri. Dopo aver sviluppato la malattia, l'uomo è stato inizialmente ricoverato a Trieste nel reparto Malattie infettive, per poi essere trasferito, quindici giorni fa, a causa dell'aggravarsi del quadro clinico, al reparto di Terapia intensiva Covid dell'Ospedale di Udine. Le sue condizioni sono quindi divenute critiche e oggi purtroppo è deceduto". Lo ha confermato il vicegovernatore Riccardo Riccardi, evidenziando che "la famiglia del deceduto è stata posta in quarantena appena avuta conferma della sua positività e sottoposta a tampone. I test hanno evidenziato la positività della moglie e di uno dei tre figli, mentre gli altri due sono risultati negativi".

Riccardi ha quindi spiegato che "come previsto dalle procedure per il contenimento del Coronavirus, sono state sottoposte a tampone tutte le persone entrate in contatto con i positivi, tra cui gli alunni e il personale della scuola dell'infanzia di Staranzano. Tali accertamenti, ripetuti al 13esimo giorno, non hanno evidenziato ulteriori casi di Coronavirus".

I NUMERI. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 778. Scende a quattro il numero di pazienti in cura in terapia intensiva, mentre sono 20 i ricoverati in altri reparti. Anche oggi non sono stati registrati nuovi decessi, il cui totale rimane a 351.

Oggi sono stati rilevati 57 nuovi contagi: sono dieci a Trieste, 17 a Udine, sette a Pordenone e 22 a Gorizia, ai quali si aggiunge una persona da fuori regione. Quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.723: 1.613 a Trieste, 1.584 a Udine, 1.053 a Pordenone e 454 a Gorizia, alle quali si aggiungono 19 persone da fuori regione.

I totalmente guariti ammontano a 3.594, i clinicamente guariti sono 19 e le persone in isolamento 735. I deceduti sono 198 a Trieste, 77 a Udine, 69 a Pordenone e sette a Gorizia.