Coronavirus, 572 nuovi contagi e 13 decessi in Fvg

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 572 nuovi contagi - a fronte di 6.171 tamponi eseguiti - e 13 decessi da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Risale leggermente il numero dei positivi che ieri erano 482 (a fronte di 6.438 test validati), pur restando ben lontano dall’ultimo ‘picco’ assoluto, sabato 7 novembre, con 872 nuovi casi, ma un numero record anche di test (8.629).

Resta, purtroppo, alto il bilancio delle vittime che ci riporta al momento più duro della prima fase della pandemia, tra marzo e aprile. 13 morti è il terzo peggior dato in termini assoluti, dopo il nuovo triste primato registrato ieri (20 decessi) e quello del 20 aprile, quando le vittime erano state 14 nell’arco di 24 ore.

I casi attuali di infezione sono 8.285. Scendono a 46 (ieri erano 47) i pazienti in cura in terapia intensiva, mentre salgono a 346, dieci in più rispetto all'ultimo bollettino, i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 489, con la seguente suddivisione territoriale: 239 a Trieste, 126 a Udine, 111 a Pordenone e 13 a Gorizia.

Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 16.102, di cui: 4.778 a Trieste, 6.414 a Udine, 2.977 a Pordenone e 1.732 a Gorizia, alle quali si aggiungono 201 persone da fuori regione.

I totalmente guariti sono 7.328, i clinicamente guariti 120 e le persone in isolamento 7.773.

I DATI NAZIONALI: Sono 32.961 i nuovi contagi, a fronte di 225.640 tamponi; le vittime sono 623 e portano il totale a 42.953. Oltre tremila i pazienti in terapia intensiva. In Lombardia i casi sono 8.180, 3.166 in Campania, 3.082 in Veneto, 2.953 in Piemonte, 2.507 in Toscana, 2.479 nel Lazio, 2.428 in Emilia-Romagna, 1.487 in Sicilia, 1.332 in Puglia e 1.102 in Liguria. Da oggi sono entrate nell'area arancione Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria.