Coronavirus, 61 nuovi contagi in Fvg e nessun decesso

Oggi in Friuli Venezia Giulia, su un totale di 4.402 test e tamponi, sono stati rilevati 61 nuovi contagi al Covid 19, con una percentuale di positività dell'1,38%. Nel dettaglio, su 1.751 tamponi molecolari sono state riscontrate 56 positività, pari al 3,19%. Su 2.651 test rapidi antigenici effettuati sono stati individuati 5 casi (0,18%).



Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva salgono a 5 (+1), mentre quelle ricoverate in altri reparti sono 30 (+1).



Sono 16 le persone positive in provincia di Udine, 25 quelle in provincia di Trieste, tre a Gorizia e 16 a Pordenone; un caso riguarda invece una persona proveniente da fuori regione. Le persone in isolamento sono 866, 15 meno di ieri.

I decessi complessivamente ammontano a 3.792, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.014 a Udine, 672 a Pordenone e 293 a Gorizia.