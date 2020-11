Coronavirus, 680 nuovi contagi e 16 decessi in Fvg

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 680 nuovi contagi a fronte di 3.298 tamponi certificati e 16 decessi da Covid-19.

Dopo che nel report di ieri erano stati inseriti a referto numerosi test arretrati, eseguiti da laboratori privati, oggi i dati sono stati 'normalizzati'. Scende, quindi, il numero di tamponi e, in termini assoluti, anche quello dei nuovi positivi, che resta comunque importante in termini di percentuale se raffrontato, appunto, al minor quantitativo di test.

Salgono a 57 (quattro in più rispetto a ieri) i pazienti in cura in terapia intensiva e a 620 (16 in più rispetto al precedente bollettino) i ricoverati in altri reparti. I decessi totali dall'inizio della pandemia sono 817.

Le persone in isolamento domiciliare sono 13.632, mentre gli attualmente positivi sono 14.309. Dall'inizio della pandemia, i guariti sono 14.949, mentre i casi totali superano quota 30mila, precisamente 30.075.

Seguono aggiornamenti

I DATI NAZIONALI.