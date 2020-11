Coronavirus, 796 nuovi contagi e 11 decessi in Fvg

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 796 nuovi contagi - il 10,9 per cento dei 7.301 tamponi eseguiti - e 11 decessi da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Il numero di positivi è il quarto più alto dall'inizio della pandemia, dopo il record del 7 novembre (872 a fronte di 8.629 test) e le due giornate 'nere' del 12 e 13 novembre, entrambe con nuovi casi sopra quota 830. Torna a salire anche il numero di tamponi, mentre la percentuale di casi sui tamponi è leggermente superiore a ieri (9,04 per cento su 5.926 test), ma inferiore al dato di lunedì e domenica (quando era sopra al 13%, ma con 3.411 e 4.505 tamponi eseguiti rispettivamente).

I casi attuali di infezione sono 10.930. Salgono a 49 (cinque in più rispetto a ieri) i pazienti in cura in terapia intensiva e a 470 (16 in più) i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 567, con la seguente suddivisione territoriale: 253 a Trieste, 162 a Udine, 134 a Pordenone e 18 a Gorizia.

Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 20.725, di cui: 5.607 a Trieste, 8.452 a Udine, 3.995 a Pordenone e 2.413 a Gorizia, alle quali si aggiungono 258 persone da fuori regione.

I totalmente guariti sono 9.228, i clinicamente guariti 176 e le persone in isolamento 10.235.