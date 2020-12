Coronavirus, 829 nuovi casi e 52 decessi in Fvg

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 829 nuovi contagi, pari al 7,86 per cento dei 10.551 tamponi eseguiti (9.766 classici, ai quali si aggiungono altri 785 test rapidi) e 26 decessi da Covid-19, ai quali si aggiungono 16 morti avvenuti a domicilio fra il 19 ottobre e il 9 dicembre e altre dieci nel periodo tra l'11 e il 13 dicembre, per un totale di 52 vittime inserite oggi nel bollettino. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I ricoveri in terapia intensiva scendono a 56 (due in meno rispetto a ieri), mentre i pazienti nei reparti di degenza ordinaria calano a 654 (sei in meno rispetto all'ultimo bollettino).

Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 41.320, di cui: 8.987 a Trieste, 18.367 a Udine, 8571 a Pordenone e 4.886 a Gorizia, alle quali si aggiungono 509 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 14.524. I decessi complessivamente ammontano a 1.299, con la seguente suddivisione territoriale: 405 a Trieste, 545 a Udine, 268 a Pordenone e 81 a Gorizia.

I totalmente guariti sono 25.497, i clinicamente guariti 585 e le persone in isolamento 13.229.

