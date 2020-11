Coronavirus, 838 nuovi contagi e nove decessi in Fvg

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 838 nuovi contagi - a fronte di 7.529 tamponi eseguiti - e nove decessi da Covid-19.

Si tratta di una donna di 92 anni di Sacile morta all'ospedale di Pordenone, un uomo di 89 anni di Paularo, deceduto all'ospedale di Udine, un uomo di 85 anni di Codroipo morto all'ospedale di Palmanova, due donne (82 e 81 anni) di Trieste decedute all'ospedale di Trieste, una 79enne di Tolmezzo morta all'Asp della Carnia, una 74enne di Codroipo deceduta all'ospedale di San Daniele, un 64enne di Tarvisio morto all'ospedale di Udine e un 62enne di Roma deceduto all'ospedale di Pordenone. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Torna a risalire il numero dei positivi, che si avvicina al 'picco' di 872 nuovi casi di sabato 7 novembre, quando, però, era stato registrato anche il record assoluto di test certificati nell'arco di 24 ore (8.629).

I casi attuali di infezione sono 8.772. Salgono a 47 i pazienti in cura in terapia intensiva mentre rimangono 346 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 498, con la seguente suddivisione territoriale: 241 a Trieste, 131 a Udine, 113 a Pordenone e 13 a Gorizia.

Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 16.940, di cui: 4.882 a Trieste, 6.730 a Udine, 3.233 a Pordenone e 1.885 a Gorizia, alle quali si aggiungono 210 persone da fuori regione.

I totalmente guariti sono 7.670, i clinicamente guariti 125 e le persone in isolamento 8.254.

Per quel che riguarda le nuove positività al virus, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 52 casi di persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari contagiati sono in totale 28.

Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di sette infermieri, sette Oss, due ostetriche, un amministrativo e due medici; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale: tre infermieri, un tecnico di radiologia, due amministrativi, quattro Oss, un biologo e due medici; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina: quattro infermieri, due Oss, due amministrativi, due medici e un tecnico. Da rilevare anche i casi di un Oss e un amministrativo dell'Irccs Burlo Garofolo di Trieste.

Relativamente alle scuole si registrano i seguenti contagi: uno studente del liceo Petrarca di Trieste, uno studente della scuola Slomsek di Trieste, un caso nella scuola materna Favetti di Castions, un caso alla scuola secondaria di primo grado Zanella di Porcia, uno studente della scuola media di Montereale Valcellina, un caso nella scuola elementare Maniagolibero e uno studente della scuola primaria Giuseppe Mazzini di Brugnera.

Infine da registrare le positività al virus di sei persone rientrate dall'estero: due dal Marocco e una rispettivamente da Romania, Bosnia, Norvegia e Kosovo.