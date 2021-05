Coronavirus, 86 nuovi casi e sei decessi in Fvg

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.055 tamponi molecolari sono stati rilevati 64 nuovi contagi con una percentuale di positività del 1,27%. Sono inoltre 2.423 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 22 casi (0,91%).

I decessi registrati sono 3, ai quali se ne aggiungono 3 pregressi, mentre i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 28 e si riducono anche quelli in altri reparti che risultano essere 175. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 3.732, con la seguente suddivisione territoriale: 795 a Trieste, 1.983 a Udine, 667 a Pordenone e 287 a Gorizia. I totalmente guariti sono 90.054, i clinicamente guariti 5.534, mentre le persone in isolamento oggi scendono a 6.404.

Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 105.927 persone con la seguente suddivisione territoriale: 20.856 a Trieste, 50.360 a Udine, 20.660 a Pordenone, 12.866 a Gorizia e 1.185 da fuori regione.

Nel dettaglio, nel settore delle residenze per anziani non è stato rilevato alcun caso di positività tra le persone ospitate e non risultano esserci stati contagi tra gli operatori. Allo stesso modo non sono stati rilevati contagi nemmeno all'intero del Sistema sanitario regionale (Ssr).

Per quel che riguarda i rientri dall'estero si rileva, invece, la positività di una persona arrivata dalla Bulgaria.