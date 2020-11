Coronavirus, 864 nuovi contagi e 35 decessi in Fvg

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 864 nuovi contagi - l'11,86 per cento dei 7.284 tamponi eseguiti - e 35 decessi da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Risale leggermente la curva dei positivi (ieri erano 814 nuovi contagi, il 10,67 per cento dei 7.626 test), mentre è sul fronte delle vittime che si registra il dato più nero: 35 morti, infatti, è il numero più alto di decessi nell'arco di 24 ore segnato dall'inizio della pandemia. Il precedente picco era stato il 20 novembre, quando erano stati 28 i morti.

I casi attuali di infezione risultano essere 14.594. Rimangono stabili a 55 i pazienti in cura in terapia intensiva e scendono a 594 (cinque meno di ieri) i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 776, con la seguente suddivisione territoriale: 297 a Trieste, 280 a Udine, 170 a Pordenone e 29 a Gorizia.

I totalmente guariti sono 12.593, i clinicamente guariti 339 e le persone in isolamento 13.606.

Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 27.963, di cui: 6.693 a Trieste, 12.111 a Udine, 5.309 a Pordenone e 3.513 a Gorizia, alle quali si aggiungono 337 persone da fuori regione.