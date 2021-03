Coronavirus, 986 nuovi casi e 15 decessi in Fvg

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 9.867 tamponi molecolari sono stati rilevati 638 nuovi contagi con una percentuale di positività del 6,47%. Sono inoltre 4.037 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 348 casi (8,62%).

I decessi registrati sono 14, ai quali se ne aggiunge uno avvenuto l'8 marzo. I ricoveri nelle terapie intensive sono 76 (uno in meno rispetto a ieri), mentre quelli in altri reparti salgono a 538 (otto in più). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 3.057, con la seguente suddivisione territoriale: 676 a Trieste, 1.562 a Udine, 612 a Pordenone e 207 a Gorizia. I totalmente guariti sono 67.482, i clinicamente guariti 2.662, mentre quelli in isolamento oggi risultano essere 14.388.

Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 88.203 persone con la seguente suddivisione territoriale: 16.328 a Trieste, 42.221 a Udine, 18.070 a Pordenone, 10.591 a Gorizia e 993 da fuori regione.

Nel dettaglio, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati tre casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali e quattro contagi tra gli operatori sanitari all'interno delle stesse.

Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di un infermiere e un amministrativo; nell'Azienda sanitaria Friuli occidentale di un infermiere e nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un medico, due infermieri, un tecnico della riabilitazione, un tecnico di laboratorio, un operatore socio sanitario e un autista.

Infine da evidenziare la positività di due persone di rientro, rispettivamente, da Romania e Brasile.