Coronavirus, a Cattinara riapre la Medicina d'urgenza

"Da questa sera riprende l'attività del reparto di Medicina d'urgenza dell'Ospedale di Cattinara". Lo ha annunciato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, il quale ha spiegato che "l'attività sarà proporzionata al personale sanitario disponibile e, a causa dei lavori in corso, al momento verranno allestiti da sei a otto posti letto con un solo paziente per le stanze piccole e due per quelle di dimensioni maggiori, mantenendo sempre l'adeguato distanziamento di sicurezza. L'operatività del reparto sarà garantita dalla presenza di due medici, tre infermieri, un operatore socio sanitario durante i turni del mattino e del pomeriggio e di un medico, tre infermieri e un Oss durante la notte".

Dal punto di vista operativo il reparto sarà considerato "area grigia"; quindi il personale adotterà i dispositivi di protezione e tutte le precauzioni dei reparti Covid-19, indipendentemente dal fatto che i pazienti siano in attesa dell'esito del tampone fatto in Pronto soccorso.

NUMERI. L'emergenza sanitaria legata al Coronavirus non ha fermato l'attività chirurgica nell'area triestina: nel complesso operatorio di Cattinara, sono stati eseguiti 336 interventi durante la pandemia, rispetto ai 577 dello stesso periodo nell'anno precedente. Allo stesso modo, le emergenze-urgenze sono passate da 148 a 94, garantendo quindi il 58% dell'attività chirurgica elettiva e il 63% di quella urgente.

L'offerta terapeutica per le patologie neoplastiche e tempo dipendenti, denota l'enorme sforzo organizzativo che l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina sta sostenendo in favore della cittadinanza nonostante l'emergenza Covid-19, mentre è già allo studio la riorganizzazione delle attività nell'ottica del graduale ritorno all'attività ordinaria.

La riapertura terrà conto della sicurezza dei pazienti e di tutti gli operatori; il rientro a regime del sistema sarà rimodulato contestualmente ai percorsi e alle procedure di sicurezza.