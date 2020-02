Coronavirus, a Monfalcone nessun paziente in terapia intensiva

Si è diffusa in mattinata la notizia di una persona ricoverata nella notte all’ospedale di San Polo di Monfalcone con sintomi compatibili con un’infezione da Coronavirus. Notizia prontamente smentita dalle autorità. La persona è risultata negativa ai tamponi, come conferma il vicegovernatore della Regione Riccardo Riccardi.

Al momento, ribadisce Riccardi, in Friuli Venezia Giulia non c’è nessun caso conclamato di Covid 19.

E proprio al nosocomio monfalconese, questa mattina si sta organizzando con il coordinatore della Protezione Civile, il primario del Pronto Soccorso e i referenti del 118, l'installazione della tenda per il triage. "L'organizzazione è indispensabile per non farsi trovare impreparati", ha dichiarato il primo cittadino Anna Maria Cisint.

Nel frattempo il governatore Massimiliano Fedriga ha parlato poco fa durante una breve diretta su Rai Radio 1, durante la trasmissione Cento città. "E' stata fatta un'interpretazione sbagliata delle parole del presidente del Consiglio, mi auguro sia così", ha spiegato il presidente della Regione Fvg in merito alle dichiarazioni di Giuseppe Conte pronunciate nel tardo pomeriggio di ieri in cui si era detto 'pronto a intervenire sui poteri dei governatori'. Ma voglio ricordare che i governatori del nord si sono sentiti dare dei razzisti per aver chiesto misure più restrittive già un mese fa. Noi siamo sul campo. Da sabato scorso mi sono praticamente trasferito in Protezione Civile".