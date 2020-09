Coronavirus a scuola, la madre della studentessa rientrata dalla Bosnia

La Regione attiverà al più presto un canale di informazione diretta tra tutti gli istituti scolastici del Friuli Venezia Giulia e i Dipartimenti di prevenzione per competenza territoriale al fine di perfezionare ulteriormente le Linee guida per il rientro a scuola emanate dal Ministero dell'Istruzione e garantire la massima comunicazione tra il sistema scolastico e quello sanitario.

Lo rendono noto il vicegovernatore e assessore alla Salute Riccardo Riccardi e l'assessore all'Istruzione Alessia Rosolen, a seguito del primo caso di alunna positiva verificatosi all'Istituto tecnico Malignani di Cervignano del Friuli, dove la ragazza era presente in classe in questi giorni per i corsi di recupero.

La studentessa è figlia di una signora rientrata dalla Bosnia e trovata positiva al tampone; sottoposta lei stessa al test, è risultata positiva. Già all'atto della positività della madre ha interrotto la frequenza scolastica e, di fatto, aveva preso parte ai corsi di recupero in classe solo per un pomeriggio, il 2 settembre.

Il Dipartimento non ha dato indicazione di sospendere tutti i corsi di recupero della scuola, ma ha ritenuto di concentrare l'attenzione sui nove compagni di classe e due insegnanti, sottoponendoli a tampone. Il dirigente scolastico Oliviero Barbieri ha deciso la sospensione di tutti i corsi di recupero in presenza per estrema precauzione, in attesa dell'esito degli esami. Nel frattempo, la sede sarà sottoposta a sanificazione. Gli altri plessi dell'Istituto, invece, continueranno con la didattica in presenza.