Coronavirus, a Udine un paziente in terapia intensiva

Dopo diversi giorni, oggi si registra un nuovo paziente Covid in terapia intensiva. Ne dà notizia il vicepresidente del Fvg, Riccardo Riccardi, che in un tweet sottolinea come l’ospedale di Udine abbia riattivato nel giro di pochissimo tempo il reparto per accogliere il paziente. “Si tratta di una persona che aveva avuto contatto con l’area balcanica e si trovava già ricoverato nel reparto malattie infettive del Santa Maria della Misericordia”.

“Questo pomeriggio, scattano anche i controlli a tutto il personale a bordo della petroliera Ast Sunshine”, informa sempre Riccardi. “Saranno eseguiti tampone ed esame sierologico. Grazie al lavoro di squadra, coordinato dalla Prefettura di Trieste con il Dipartimento di Prevenzione dell’AsuGi. Una volta ricevuti gli esiti, si procederà sulla base del protocollo anti-Covid-19”.