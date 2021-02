Coronavirus, aggiornata la mappa Comune per Comune

Come si sta muovendo il Coronavirus nei comuni della nostra regione? La fotografia arriva dall'aggiornamento settimanale della mappa della Protezione civile Fvg.

La prima notizia riguarda Barcis che, dopo diverse settimane Covid-free, torna a colorarsi, complice una positività. Resistono ‘immacolati’, invece, Dogna, Drenchia e Raveo.

Detto dei Comuni che sono riusciti a tenere lontano il virus, non cambia, purtroppo, la situazione di quelli più colpiti. L’area più intensamente colorata della regione rimane quella montana e pedemontana del Friuli Occidentale. Tramonti di Sopra – diventato ‘zona rossa’ – registra un tasso di prevalenza di 72,6 casi ogni mille abitanti, con 26 positivi, 10 guariti e due decessi; contagiato anche il sindaco, Giacomo Urban. Mercoledì saranno effettuati i tamponi di massa a quasi 200 persone.

Non va meglio a Cimolais, dove l’incidenza resta la più alta del Fvg, a fronte di 80,8 casi ogni mille, con 34 positivi e 23 guariti. Appena sotto il 5% Andreis, che si attesta a 49,6 casi su mille (14 positivi e 19 guariti). Sopra il 3% d’incidenza Claut (a quota 35,8, con 36 positivi, 81 guariti e un decesso), Maniago (a 35,6, con 421 positivi, 537 guariti e 24 morti), Pinzano al Tagliamento a 31,9 e Frisanco a 31.

Superano il 2% di positivi Erto e Casso con 28,4 casi ogni mille, Meduno con 27,5, Cavasso Nuovo con 24,9, Sequals a 23,4 e Vivaro a quota 20.

L’ex provincia di Udine, come ormai da diverse settimane, registra, invece, un contagio a macchia di leopardo. Decisamente migliorata la situazione in tutta la Carnia, la prevalenza maggiore resta quella di Magnano in Riviera, con 57,1 casi ogni mille (135 i positivi, 157 i guariti e sei i decessi).

Intenso il colore di San Pietro al Natisone con 54 positivi, 126 guariti e 11 decessi che valgono una prevalenza di 24,3 casi ogni mille. Scende il contagio a Martignacco, che torna sotto quota 2% con 130 positivi e 313 guariti, ai quali si aggiungono nove vittime.

Spostandoci verso Isontino e area giuliana, troviamo un’altra ampia porzione in blu scuro. Nell’ex provincia di Gorizia, spicca Doberdò del Lago, con un’incidenza di 25 casi ogni mille (36 positivi, 56 guariti e due vittime), seguito da San Pier d’Isonzo a 23,8, Savogna d’Isonzo a 22, Farra d’Isonzo a 21,7, Capriva e Staranzano poco sotto il 2%, con rispettivamente 19,6 e 18,8 casi ogni mille residenti.

Arriviamo all’ex provincia di Trieste, dove prevale ancora una volta il blu più intenso. Sgonico è la maglia nera, con 30,8 casi ogni mille, seguito da San Dorligo a 24,9, Duino Aurisina a 22,5 e Trieste a 20,5 casi ogni mille residenti, a fronte di 4.153 attualmente positivi, 7.153 guariti e 499 vittime.

Con queste percentuali, il capoluogo regionale anche questa settimana si conferma quello più contagiato. Segue Pordenone a 13,9 con 702 positivi, 1.806 guariti e 79 morti; peggiora leggermente Udine a quota 12 casi su mille abitanti, con 1.176 attualmente positivi, 4.318 guariti e 220 decessi. Chiude la classifica Gorizia con un'incidenza di 8,7 contagiati su mille; attualmente i positivi sono 307, a fronte di 1.312 persone che hanno superato la battaglia contro il virus e 48 decessi.