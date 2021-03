Coronavirus, aggiornata la mappa Comune per Comune

Come si sta muovendo il Coronavirus nei comuni della nostra regione? La fotografia arriva dall'aggiornamento settimanale della mappa della Protezione civile Fvg.

Come sempre, il primo colpo d’occhio è quello dei territori bianchi, ovvero al momento Covid-free. Questa settimana sono nove, molti dei quali concentrati nell’area pedemontana del Friuli Occidentale, duramente colpita a inizio anno. Si tratta di Andreis, Cimolais, Clauzetto, Dogna, Drenchia, Erto e Casso, Fanna, Frisanco e Lauco.

L'ex provincia di Pordenone, tutta in tonalità molto tenue, si conferma la meno colpita dal virus in questa fase, mentre buona parte delle ex province di Udine e di Gorizia registrano un’incidenza alta. Le colorazioni più intense, a macchia di leopardo, si registrano in Carnia a Ovaro, con una prevalenza di 22,4 casi ogni mille abitanti (45 i positivi), a Treppo Ligosullo con 21,7 casi (17 i positivi) e a Paluzza, con 20,2 casi ogni mille (48 i positivi).

Scendendo verso la pianura, spicca Nimis, con 20,2 casi ogni mille e 56 persone attualmente positive; prevalenza importante anche a Tricesimo, con 18,3 contagi ogni mille e 139 positivi, e a Pagnacco, dove l’indice si attesta a 18, 2 e i positivi sono 92.

Anche questa settimana si conferma, poi, un’intensa circolazione tra Valli del Natisone e zona del Collio: l’indice più alto si registra a Dolegna con 30,8 casi ogni mille (12 i positivi), seguita da Prepotto a 23,5 (19 positivi), Savogna a 22,8 (11 positivi) e Stregna a 22,6 (nove i casi attivi).

Sempre nell’Isontino a Turriaco l’indice è a 24,8 (69 i positivi), a Grado a 22,2 (188 gli attualmente positivi), a Farra d’Isonzo è a 19,4 (34 positivi) e a San Pier d’Isonzo a 18,8 (38 positivi).

Anche la classifica delle città capoluogo conferma la scarsa circolazione nel Friuli Occidentale, con Pordenone che registra appena 3,1 casi ogni mille residenti, pari a 158 attualmente positivi; a Trieste i positivi sono 1.579 che, in rapporto alla popolazione, danno un’incidenza pari a 7,8 casi ogni mille. Testa a testa, infine, tra Gorizia e Udine: la prima registra 343 positivi (pari a 9,7 ogni mille), mentre la seconda 1.046, con un’incidenza a 10,6 casi ogni mille, che le consegna anche questa settimana il non invidiabile scettro di città più colpita.