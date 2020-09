Coronavirus, anche oggi 28 nuovi casi in Fvg

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 735. Restano sei i pazienti in cura in terapia intensiva, mentre sono 19 i ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi, il cui totale rimane a 351. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Oggi sono stati rilevati 28 nuovi contagi, due a Trieste, 13 a Udine, otto a Pordenone e cinque a Gorizia. Quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.666: 1.603 a Trieste, 1.567 a Udine, 1.046 a Pordenone e 432 a Gorizia, alle quali si aggiungono 18 persone da fuori regione.

I totalmente guariti ammontano a 3.580, i clinicamente guariti sono 17 e le persone in isolamento 693. I deceduti sono 198 a Trieste, 77 a Udine, 69 a Pordenone e sette a Gorizia.