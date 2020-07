Coronavirus, anche oggi nessun nuovo caso in Fvg

Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 112, una meno di ieri. Nessun paziente è in cura in terapia intensiva e tre sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile Riccardo Riccardi.

Anche oggi non è stato rilevato alcun nuovo caso di Covid-19 quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus rimangono 3.335: 1.405 a Trieste, 1001 a Udine, 710 a Pordenone e 219 a Gorizia.

I totalmente guariti ammontano a 2.878, i clinicamente guariti sono 32 e le persone in isolamento sono 77. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e sei a Gorizia.

"Anche le restanti cinquanta persone analizzate nel fine settimana a Monfalcone sono risultate negative al test Covid". A darne notizia è il vicegovernatore Riccardi. Lo screening aveva preso il via venerdì, a seguito dell'individuazione, da parte dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, delle persone potenzialmente a rischio di contagio nella comunità locale.

"Al termine dei test - spiega Riccardi - solo un individuo è risultato positivo. Per ragioni di precauzione, la persona sarà ospitata in una delle strutture predisposte dalla Protezione civile, nella quale trovano accoglienza quanti devono seguire le misure di isolamento".