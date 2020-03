Coronavirus, anziani e malati non sono numeri

"L’informazione sul coronavirus punta l’attenzione sull’età delle vittime e sul fatto che, nella quasi totalità dei casi, si tratti di persone già colpite da altre patologie. Nel fare questo, forse con l’intento più o meno consapevole di rassicurare la maggioranza della popolazione, si tende a raffigurare anziani e malati non come persona tuttora presenti tra di noi, parte della nostra comunità e delle proprie famiglie, ma quasi come numeri. L’effetto è quello di rendere la vecchiaia come una condizione più difficile non soltanto per motivazioni biologiche e naturali, ma anche culturali, sociali ed economiche: i vecchi, poiché improduttivi, vengono cioè percepiti come persone dalla scarsa rilevanza sociale e condannati a una situazione di abbandono", sottolineano i segretari regionali dei sindacati pensionati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil, Roberto Treu, Renato Pizzolitto e Magda Gruarin.

"Il ritornello 'per fortuna muoiono solo i vecchi' offende, umilia i tanti anziani italiani e della nostra regione, dove più di un cittadino su 4 ha più di 65 anni e ben 100mila anziani superano gli 80, collocandosi in quella fascia dove la mortalità del coronavirus, dati alla mano, sfiora il 15%. Ma diventare vecchi è un destino che ognuno di noi ha augurato o augura a se stesso, e non si invecchia solo per morire. Tanti sono i momenti belli che regala anche questa stagione della vita, tanti i ricordi che ci accompagnano, belli e brutti, e che rendono più ricchi gli anziani e chi vive con loro. Tante anche le battaglie che vogliono e possono ancora combattere, politiche, civili e sociali, comprese quelle contro l’apatia, la disattenzione verso le persone più fragili, contro il cinismo e l’indifferenza. Né gli anziani si possono considerare soltanto un peso: lo sanno bene quei milioni di famiglie italiane che senza l’aiuto di un nonno non potrebbero conciliare lavoro e vita privata, crescere i propri figli, specie in questi giorni difficili di chiusura delle scuole e degli spazi di aggregazione", prosegue la nota dei sindacati.

"Per tutto questo crediamo che sia non solo opportuno ma doveroso, nel linguaggio dei media e delle istituzioni, valutare le parole nel loro peso specifico affinché esse non decadano in una diffusa leggerezza e in mancanza di rispetto verso anziani e malati. A partire da quelli non autosufficienti, assistiti a domicilio o nelle case di riposo, che a causa dell’emergenza sanitaria in atto rischiano di patire un ulteriore aggravamento delle proprie condizioni di dipendenza e isolamento. Per loro, e per il personale che li assiste, sono indispensabili nuove regole e nuove procedure di assistenza e di cura, in aggiunta a quelle già definite a livello governativo. Regole e procedure che non possono limitarsi al mero divieto di visite dei parenti, dei volontari, alla sospensione degli eventi di gruppo e delle attività aggregative che prevedono l’accesso di persone dall’esterno", spiegano ancor Cgil, Cisl e Uil pensionati.

"L’auspicio, invece, è che questa emergenza possa essere l’occasione per progettare, nell’ambito delle residenze per anziani, nuove forme di collaborazione e relazione tra personale, ospiti, familiari e volontari, individuando modalità innovative non solo di cura e assistenza, ma anche di relazioni, e strumenti contrattuali capaci di arginare le fughe del personale verso altre strutture sanitarie, più appaganti dal punto di vista economico e meno pesanti sotto il profilo lavorativo".

"Se è giusto, in questa fase in cui la priorità è rallentare il contagio, limitare all’indispensabile le occasioni di contatto tra le persone, è necessario anche valutare tutte quelle misure che possono aiutare a preservare la socialità minimizzando i rischi per la salute, prevedendo ad esempio attività per gruppi più ristretti e in spazi più ampi. Anche la tecnologia può fornire un aiuto, ad esempio favorendo il ricorso a video chiamate con i propri familiari, in questo momento di blocco delle visite, sulla falsariga di quanto stanno facendo le scuole che si sono attrezzate per le lezioni a distanza o le aziende che stanno ricorrendo al telelavoro. Tutto questo può aiutare gli anziani più fragili a superare con maggiore forza e dignità questo difficile momento, consentendo inoltre di sperimentare soluzioni e innovazioni utili anche quando l’emergenza – speriamo presto – potrà dirsi terminata", conclude la nota sindacale.

"La morte di un anziano non ha meno valore di quella di un giovane". Il presidente dell’Anap Fvg, l’Associazione pensionati di Confartigianato, Pierino Chiandussi reagisce così rispetto ad alcuni "messaggi sbagliati" riguardo alla diffusione del Coronavirus e alle sue conseguenze. Ribadisce, inoltre, "la necessità di fare ogni sforzo per tutelare la salute dei cittadini, in particolare di quelli che sono stati definiti più a rischio".

Il presidente Chiandussi respinge perciò in modo fermo l’idea che "spesso emerge dai mezzi di comunicazione e da informazioni ufficiali che il diffondersi del virus non è generalmente letale, ma che gli anziani e le persone che hanno gravi patologie sono sicuramente più a rischio. In questo modo – aggiunge il presidente – si veicola un messaggio subliminale, che invita a tollerare e ad accettare le morti di questi pazienti come fatto ineluttabile. Un concetto antropologicamente razzista e inaccettabile". Perciò, conclude, "pur comprendendo che sono affermazioni volte a tranquillizzare la popolazione allarmata, è necessario ribadire che la vita a tutti i livelli e a tutte le età ha sempre un grande valore e deve essere salvaguardata".

Anap Fvg invita inoltre gli associati a intensificare la propria presenza – telefonica – nei confronti di persone che vivono situazioni fortemente drammatiche dal punto di vista psicologico, spesso in solitudine e che ora possono sentire questa condizione in forma ancora più acuta. "Un’attenzione che Anap ha sempre avuto e che a maggior ragione rafforza ora", conclude il presidente Chiandussi, ricordando "che l’Associazione sta preparando una campagna sulla predizione dell’Alzheimer e a quella sulla Sicurezza degli anziani".