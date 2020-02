Coronavirus, attivate le tende di pre-triage

La Protezione civile del Fvg è al lavoro per allestire speciali tensostrutture all'esterno dei pronto soccorso dei principali ospedali regionali. Le tende saranno utilizzate per il pre-triage dei pazienti, per contenere al massimo la diffusione dell’epidemia di Coronavirus che, lo ricordiamo, non ha ancora registrato casi positivi in Fvg. “Sono tutte misure preventive”, ha spiegato il governatore Massimiliano Fedriga “e la prevenzione riteniamo possa garantire la sicurezza".

Una tenda questa mattina è stata posizionata all’ospedale San Polo di Monfalcone, mentre ieri erano già state installate le tensostrutture nei nosocomi di Latisana e Palmanova. In corso gli allestimenti anche all’ospedale Maggiore di Trieste.

A Udine e a Pordenone, invece, non sarà necessario creare punti di pre-triage perché i pronto soccorso dispongono già di ingressi alternativi.