Coronavirus, Balcani ancora osservati speciali

Rimane alta l'attenzione nei confronti dei Balcani dove quotidianamente si registra un aumento di casi di positività al Covid e il rischio di nuovi focolai da importazione è tangibile, come dimostrano le statistiche della nostra regione e la provenienza di molti dei nuovi contagiati in Fvg.

La situazione è allarmante, in particolare in Serbia (+467 casi nelle 24 ore), dove nei giorni scorsi 350 medici hanno addirittura creato un gruppo 'Uniti contro il Covid', che in una lettera aperta al governo serbo parla senza mezzi termini di “situazione catastrofica" dal punto di vista sanitario.

La Serbia, però, non è l'unico Paese a fare i conti con un'ondata di nuovi casi di Covid nell'Est Europa. L'Italia ha chiuso le porte a chi proviene da Romania e Bulgaria, imponendo l'obbligo di quarantena a chi rientra nel nostro Paese.

La Romania è il Paese dei Balcani dove i nuovi positivi sono ancora migliaia ogni giorno (il dato ufficiale parla di +1.120 nuovi positivi nelle ultime 24 ore).



Anche in Kosovo la situazione è critica a causa di un aumento significativo dei casi di Coronavirus (il focolaio individuato in Molise, a Pesche, riguarda proprio tre persone rientrate dopo un soggiorno nel piccolo Stato Balcanico). Il ministero della Sanità di Pristina ha comunicato ieri che sono 220 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore. In Albania nelle ultime 24 ore sono risultate positive 126 persone.

L'Italia, dal 16 luglio scorso, ha introdotto la quarantena obbligatoria per chi proviene dal Kosovo, Montenegro e Serbia. L'elenco dei Paesi dai quali non è possibile viaggiare in Italia comprende anche Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù e Repubblica Dominicana, oltre agli Stati membri dell'Unione Europea Romania e Bulgaria.