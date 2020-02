Coronavirus, c'è anche un triestino sulla Diamond Princess

Fra i 35 italiani bordo della Diamond Princess, la nave da crociera ferma nella baia di Yokohama, in Giappone, c'è anche un triestino. Si tratta, riferisce Rai Fvg, di un membro dell'equipaggio, terzo ufficiale di coperta.

L'imbarcazione era stata bloccata dopo i primi casi di contagio e tutte le persone - 3.700 i passeggeri - sono state messe in quarantena. Nel frattempo, il numero dei contagi è salito a 542 e gli Usa, per primi, si sono mobilitati per evacuare i propri concittadini.

Anche la Farnesina, con la task force composta con Ministero della Salute e della Difesa e la Protezione civile, è al lavoro per allestire un volo speciale dell'Aeronautica Militare che possa recuperare gli italiani rimasti a bordo. L'aereo partirà domani da Pratica di Mare e giovedì preleverà 22 italiani, oltre ad altri cittadini di varie nazionalità europee.

A quanto si apprende 13 membri italiani dell'equipaggio, a partire dal Comandante, hanno invece deciso di non partire. Non si sa se tra loro ci sarà anche l'ufficiale triestino.

Intanto, la Protezione civile ha fatto sapere che uno dei 35 connazionali a bordo è risultato positivo al test del coronavirus. Dovrebbe trattarsi, stando alle informazioni a disposizione, di un italo-americano, già sbarcato dalla nave con il gruppo dei cittadini Usa.