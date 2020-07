Coronavirus, cinque nuovi casi in Fvg

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 119, una in più di ieri. Due pazienti si trovano in terapia intensiva e nove sono invece i ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale).

Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute e Protezione civile Riccardo Riccardi. Oggi sono stati rilevati cinque nuovi casi di Covid-19, distribuiti su tutte le provincie (uno a Trieste, uno a Udine, due a Pordenone e uno a Gorizia). Quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus salgono a 3.368: 1.412 a Trieste, 1.014 a Udine, 720 a Pordenone e 222 a Gorizia.

I totalmente guariti ammontano a 2.904, i clinicamente guariti sono 21 e le persone in isolamento 87. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e sei a Gorizia.

"Nei cinque nuovi casi di oggi, tre sono d’importazione da Paesi dell’area balcanica. In terapia intensiva un nuovo caso, anch’esso riconducibile ai Balcani", scrive in un tweet Riccardi.

Nel frattempo, gli esami effettuati sui 22 componenti dell'equipaggio della petroliera Ast Sunshine (tamponi e test sierologici) hanno dato tutti esito negativo, non evidenziando quindi la presenza di soggetti affetti da Covid-19. I test, eseguiti ieri dall'Asugi, si erano resi necessari dopo l'allerta scattato nei giorni scorsi, che aveva imposto l'isolamento di tutto l'equipaggio all'interno della petroliera rimasta alla fonda al largo di Trieste.

Le operazioni, coordinate dalla Prefettura di Trieste, che hanno visto l'efficace collaborazione dell'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera e dell'Asugi, sono state effettuate in ottemperanza al protocollo previsto in caso di possibili infezioni da Coronavirus, con il confinamento dell'equipaggio all'interno della nave per evitare il rischio di diffusione del virus a terra. Ora che gli esami eseguiti hanno dato risultati negativi la petroliera potrà riprendere la navigazione.