Coronavirus, come cambia la mappa Comune per Comune

Come si sta muovendo il Coronavirus nei comuni della nostra regione? La fotografia arriva dall'aggiornamento settimanale della mappa della Protezione civile Fvg.

Il primo aspetto che si apprezza a colpo d'occhio è quello della diminuzione dei territori bianchi, ovvero Covid-free: resistono al virus solo Barcis e Dogna, mentre tornano a colorarsi Preone e Ravascletto, che dalla scorsa settimana hanno registrato un caso a testa.

L'altro colore che si fa subito notare è il blu intenso che continua a caratterizzare l'area montana e pedemontana del Friuli Occidentale, con dati generalmente in aumento rispetto alla foto scattata il 28 dicembre.

Il Comune della regione con la prevalenza più alta (ovvero con il numero maggiore di casi ogni mille abitanti) questa settimana è Erto e Casso, con un'incidenza di 33,6, a fronte di 13 positivi e 12 guariti. Seguono Sequals a 29,7 (66 positivi, 57 guariti e quattro vittime), Tramonti di Sopra a 27,9 (10 positivi e quattro guariti), San Giorgio della Richinvelda a 26,9 (gli attualmente positivi sono 122, 158 i guariti e sei i decessi, uno in più rispetto alla scorsa settimana) e Pinzano al Tagliamento a 26,2 (41 i positivi, 32 i guariti e quattro le vittime, anche in questo caso una in più rispetto al 28 dicembre).

Incidenza sempre alta a Claut con 25,9 casi ogni mille (26 i positivi e 54 i guariti, oltre a un morto), Cavasso Nuovo a 24,9 (40 positivi, 86 guariti e otto vittime), Travesio a 24,3 (44 positivi, 31 guariti e tre vittime), Cimolais a 23,8 (10 positivi e nove guariti), Frisanco a 23,3 (15 positivi e 16 guariti, due i decessi), Maniago a 22,9 (271 positivi e 328 guariti, a cui si sommano 14 decessi), Castelnovo del Friuli a 21,9 (20 positivi, 27 guariti e due decessi) e a Spilimbergo con 19,5 casi ogni mille residenti, pari a 232 attualmente positivi e 332 guariti, mentre i decessi sono 14.

Migliora la situazione in Carnia: decisamente più chiara la colorazione di Ampezzo (la scorsa settimana il Comune con la prevalenza più alta), che piange 16 vittime, tre in più rispetto al 28 dicembre, ma vede i positivi scendere a 14, meno della metà della settimana scorsa. Incidenza più alta a Sutrio, pari a 22,6 casi ogni mille abitanti ( 31 positivi e 137 guariti, ai quali si somma una vittima), Cercivento a 21,6 (15 i positivi e 64 i guariti) e Amaro a 21,4 (18 positivi, 23 guariti e tre decessi).

Resta blu, ma con una prevalenza leggermente inferiore Magnano in Riviera a 26,6 (63 positivi, 72 guariti e una vittima), mentre si attestano attorno all'1,8% di positività San Vito al Tagliamento (con 278 positivi, 434 guariti e 30 decessi) e Santa Maria la Longa (45 positivi, 166 guariti e sette vittime).

Un'altra area bluette è quella dell'Isontino: il comune con la prevalenza più alta, 28,7 casi ogni mille abitanti, è San Pier d'Isonzo (58 positivi, 71 guariti e un decesso), seguito a distanza da Romans d'Isonzo a 20,5 (76 positivi, 107 guariti e cinque vittime), Turriaco a 19,8 (55 positivi e 104 guariti), San Canzian a 19 (120 positivi, 189 guariti e 15 decessi) e Monfalcone a 17,6 (477 gli attualmente positivi, 1.040 i guariti e 16 le vittime).

Non va meglio nell'ex provincia di Trieste dove Sgonico segna una prevalenza di 27,9 (58 positivi e 50 guariti), San Dorligo di 20,5 (121 positivi, 132 guariti e cinque decessi), Trieste di 18,7 - con 3.778 persone attualmente positive, 5.411 guariti e 418 vittime (il 28 dicembre la prevalenza era di 17,8) - e Duino di 17,1 (147 positivi, 232 guariti e 14 decessi).

Se il capoluogo giuliano resta ancora quello più 'invischiato' nella lotta al virus, peggiora anche il dato di Pordenone dove l'incidenza è salita ancora da 10,5 a 12,4 casi ogni mille abitanti, pari a 628 positivi, 1.079 guariti e 51 vittime. Sostanzialmente stabili, infine, Udine a 9,2 - 908 positivi, 3.124 guariti e 108 vittime - e Gorizia a 7,9, con 279 positivi, 1.027 guariti e 41 vittime.