Coronavirus, come si muove il contagio in Fvg

Aggiornata la mappa dei contagi in Friuli Venezia Giulia. Le positività al Sars-CoV-2 risultano oggi 15.339. Le zone più investite dal virus sono quelle dove la scorsa settimana sono partiti i drive-in e i tamponi a tappeto, ovvero la Carnia, la Valcellina e parte delle Dolomiti friulane.

Cercivento con 37 casi attuali, registra un picco di prevalenza di 53.2, la più alta della Regione. Seguono Paularo e Sutrio con 72 e 62 positività rispettivamente, Paluzza con 50, Moggio Udinese con 47, Enemonzo con 25 e Treppo Ligosullo 20.

Nel Friuli Occidentale troviamo Cavasso Nuovo con 45 casi, Claut con 32, Tramoni di Sopra con 25, Socchieve con 22, Forni di Sotto con 15, Erto e Casso con 14 contagi e Cimolais con 11 persone attualmente positive.

Nell'area giuliana, si conferma 'blu' il comune di Sgonico che registra 60 positività e una prevalenza di 28.9.

Altre zone risultano avere numeri importanti, come Santa Maria la Longa (90 casi), Tolmezzo (196), Cividale del Friuli (283), Tarcento (188) e Gradisca d'Isonzo (156), ma in queste aree - com'è noto - persistono diversi focolai localizzati in strutture come le case di riposo, il carcere di massima sicurezza o il Cpr isontino.

I quattro capoluoghi regionali sono le realtà più colpite in assoluto dai decessi con Covid avvenuti da inizio pandemia. Alle città, si accoda Tarcento con 26 decessi, due morti in meno rispetto a quelli registrati a Gorizia. Attualmente a Udine sono presenti 1.048 contagi, 3.891 a Trieste, 395 a Pordenone e 381 a Gorizia.

Infine, l'unica 'mappa bianca' della settimana, che interessa il comune di Preone, l'unico al momento Covid-free, dato che lil cittadino risultato positivo nelle scorse settimane è guarito. Perde lo 'scettro' Clauzetto, dove si registrano due positivi, un guarito e un decesso.