Coronavirus: come spiegarlo ai bambini

Scuole chiuse, attività sportive sospese, eventi annullati. Non solo le vite di noi adulti sono state stravolte dall'emergenza Coronavirus, ma anche quelle dei bambini, costretti a casa per una settimana e privati delle naturali valvole di sfogo come può essere lo sport. Come spiegare ai più piccoli cosa sta accadendo senza allarmarli ed educandoli alle buone norme igieniche per prevenire eventuali contagi?

"I genitori si pongono domande e non è sempre facile avere risposte scientifiche e comunque attendibili. È facile cadere nell’enfasi emotiva che non aiuta i più piccoli a vivere in questa inedita situazione - mette in guardia Daniele Novara, Fondatore e direttore del Centro Psico Pedagogico, pedagogista e autore -".

"I bambini e le bambine vivono gli stati emotivi dei loro genitori, sono estremamente permeabili alle loro ansie e paure, alle loro inquietudini" quindi è necessario adottare atteggiamenti rassicuranti e non eccedere nell'allarmismo.

Questi giorni di vacanza sono un fattore positivo per i più piccoli, che possono dedicarsi al gioco, seppur costretti a limitare la socialità. Per non traumatizzare i bambini, ai genitori è consigliato evitare di coinvolgerli in discorsi sul Coronavirus, cercando di non farli assistere a telegiornali e programmi tv a tema che potrebbero esporre i più piccoli a inutili ansie, in particolare legate alla mortalità dell'infezione.

Ai più piccoli gli esperti consigliano di non scendere nei dettagli, mentre dagli otto anni in sù è possibile spiegare qualche dettaglio in più senza creare allarmismi.

Insomma, dialogare con i propri figli e spiegargli che in questi giorni di vacanza potranno giocare in casa e divertirsi con gli amici, approfittando del clima non particolarmente rigido, uscendo in strada.

E poi, non vanno tralasciati i compiti da fare con regolarità per tenersi allenati e pronti al rientro a scuola.