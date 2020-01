Coronavirus, dichiarato lo stato di emergenza

Dopo i primi due casi accertati di Coronavirus in Italia - due turisti cinesi ricoverati all’ospedale Spallanzani di Roma – il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi.

Nel pomeriggio, il premier Giuseppe Conte ha presieduto a Roma una riunione del Comitato operativo della Protezione Civile. In collegamento, in video-conferenza, anche i vari Dipartimenti locali; per il Fvg, il tavolo si è tenuto nella sede di Palmanova, alla presenza del vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi, del Direttore della Protezione civile Fvg Amedeo Aristei e del dirigente medico di Sores Fvg Vincenzo Mione.

D’accordo con il ministro Roberto Speranza, è stato affidato al Capo Dipartimento nazionale della Protezione civile, Angelo Borrelli, l’incarico di commissario straordinario per l'emergenza. "Abbiamo organizzato questo tavolo - ha spiegato Conte - per avere il coinvolgimento di tutte le autorità e componenti interessate. E' stata una riunione operativa. Il Paese, il sistema Italia ha adottato una linea di prevenzione e di precauzione con la soglia più elevata in Europa, siamo fiduciosi che la situazione proseguirà".

Dall'ospedale Spallanzani di Roma nel frattempo hanno diffuso la prima nota stampa in merito ai primi due casi conclamati di coronavirus. La coppia cinese, partita dalla provincia di Wuhan, da dove è iniziato il contagio, è ricoverata da ieri. Le loro condizioni sono discrete. Complessivamente, ci sono 12 casi sospetti, con sintomi respiratori modesti, che sono stati sottoposti al test e si attendono i risultati. Nove pazienti erano stati isolati e sono già stati dimessi in quanto negativi. Altri 20 soggetti asintomatici - contatti primari della coppia cinese - sono sotto osservazione.

Intanto c'è un caso sospetto anche in Veneto: un minore del Trevigiano rientrato da un viaggio in territorio cinese.

L'aereo che dovrà rimpatriare i cittadini italiani bloccati a Wuhan è atteso per domenica 2 febbraio, in mattinata. Annunciata ieri, invece, la chiusura dei voli da e per la Cina.

LA SITUAZIONE IN FVG. "Come Protezione civile regionale affrontiamo con diligenza un percorso che ci vede impegnati sotto il coordinamento e la guida di Angelo Borrelli, persona di grande competenza ed esperienza. Nel frattempo è bene ribadire che la situazione in Friuli Venezia Giulia è sotto controllo e allo stato attuale, a fronte di una decina di casi sospetti, non è stato accertato alcun contagio". Lo ha detto oggi il vicegovernatore con delega alla Salute e alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, a seguito del collegamento tra la Protezione civile Fvg e il Tavolo del comitato operativo del Dipartimento nazionale della Protezione civile che coordina l'emergenza Coronavirus. Nel corso della riunione, come ha spiegato Riccardi, il presidente del Consiglio dei Ministri Conte ha fatto una ricognizione complessiva, richiamando l'attenzione su tutte le misure che sono state adottate, "specificando che l'Italia è il Paese europeo nel quale sono state prese le massime precauzioni e che queste sono state già applicate in Friuli Venezia Giulia".

Per quel che riguarda un'eventuale proroga del periodo di vaccinazione antinfluenzale, il vicegovernatore ha risposto affermando che si tratta di una misura che sarà presa in considerazione anche se "il vaccino di per sé non risolve questo tipo di problema".