Coronavirus, dieci nuovi casi e nessun decesso in Fvg

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.718 tamponi molecolari sono stati rilevati dieci nuovi contagi - di cui uno riguardante migranti-richiedenti asilo in provincia di Trieste - con una percentuale di positività dello 0,37%. Per l'80% si tratta di persone al di sotto dei 59 anni. Sono inoltre 971 i test rapidi antigenici eseguiti, dai quali non sono stati rilevati casi.

Oggi non si registrano decessi e non risultano esserci persone ricoverate nelle terapie intensive, mentre i pazienti negli altri reparti sono otto. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 671 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 102.990, i clinicamente guariti 19 mentre quelli in isolamento scendono a 181.

Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.987 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.143 a Trieste, 50.342 a Udine, 21.068 a Pordenone, 13.049 a Gorizia e 1.385 da fuori regione.

Infine non vi sono positività tra gli ospiti e gli operatori delle strutture residenziali per anziani, mentre si registra un positivo tra gli infermieri di Asufc (Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale). Nessun positivo tra chi rientra dall'estero.