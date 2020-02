Coronavirus, è di Grado il giovane fermato a Wuhan

Tra i 56 connazionali che sono tornati in Italia da Wuhan, manca all’appello uno studente 17enne originario di Grado. Il ragazzo si trovava in Cina grazie al progetto ‘Intercultura’ e, poco prima di salire sull’aereo, presentava qualche linea di febbre (37.7 gradi).

Secondo i protocolli internazionali applicati in questi casi, il giovane non è stato fatto salire a bordo del volo organizzato dalla Farnesina ed è rimasto a terra in attesa di capire se sia stato contagiato dal Coronavirus. Oggi non avrebbe più febbre.

In ogni caso, secondo quanto appreso, il ragazzo era ospitato da una famiglia a circa 400 chilometri da Wuhan. “Ha fatto il test e domani dovremmo avere il risultato – sottolinea all’Ansa il capo dell’Unità di Crisi della Farnesina, Stefano Verrecchia. “La sua situazione è abbastanza calma, è curato da due signore italiane in un appartamento dell’Ambasciata, che è in costante contatto con lui”.

Il sindaco di Grado, Dario Raugna, conosce bene la famiglia del giovane rimasto in Cina. Domattina contatterà i parenti per conoscere i dettagli della situazione. E' comunque certo che la vicenda si risolverà nel migliore dei modi grazie ai protocolli sanitari.

"Come nel caso dei vaccini, dovrebbero essere i medici e i ricercatori a indicare le misure più opportune e più efficaci per evitare il diffondersi del coronavirus, non i presidenti di Regione. Altre iniziative che non sono giustificate scientificamente ottengono solo il risultato di aumentare l'allarme e comportamenti irrazionali. I governatori che hanno scritto quella lettera e adesso stanno polemizzando hanno a cuore la lotta politica non quella al virus". Lo afferma la deputata dem Debora Serracchiani, a proposito della lettera di quattro presidenti di Regione del nord al ministro della Salute, per chiedere l'estensione dell'isolamento ai bambini cinesi che frequentano le scuole, di rientro dalla Cina.