Coronavirus e scuola, chi è stato in Cina in 'quarantena volontaria'

Il Ministero della Salute ha aggiornato la circolare per le scuole in merito all'emergenza coronavirus, invitando studenti e professori che siano rientrati da zone a rischio della Cina a osservare un periodo volontario di quarantena, di almeno 14 giorni.

"La misura - si leggge - è ispirata, coerentemente con tutti i precedenti provvedimenti del Ministero, al principio di massima precauzione. Nelle prossime settimane è, infatti, previsto il rientro di studenti che si trovano attualmente in Cina. La circolare riguarda i bambini che frequentano i servizi educativi dell’infanzia e gli studenti, fino alla scuola secondaria di secondo grado, di ogni nazionalità, che nei 14 giorni precedenti il loro arrivo in Italia siano stati nelle aree della Cina interessate dall’epidemia".

"La misura di precauzione prevista in questi casi è quella di una sorveglianza attiva, quotidiana, del “Dipartimento di prevenzione della Asl di riferimento” attivato dal dirigente scolastico su segnalazione della famiglia. Tale monitoraggio consiste nella puntuale verifica della febbre e dei sintomi tipici del nuovo coronavirus", si legge ancora. "Fermo restando il diritto inalienabile di bambini e ragazzi, di qualsiasi nazionalità, di frequentare liberamente e regolarmente la scuola in assenza di evidenti e conclamate controindicazioni di carattere sanitario, in uno spirito di massima precauzione, il Dipartimento favorisce una “permanenza volontaria fiduciaria” a casa sino al completamento del periodo di 14 giorni dalla partenza dalla Cina. Il Ministero della Istruzione, con il quale l’aggiornamento della circolare è concordato, con un suo autonomo provvedimento darà indicazione ai dirigenti scolastici affinché tali assenze siano considerate giustificate".

La notizia è stata accolta con favore dai presidenti di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia e Trentino che per primi avevano sollecitato il ministero ad adottare la misura nei confronti degli studenti. La richiesta aveva sollevato polemiche, ma alla fine, pur non avendo ottenuto l'obbligatorietà del provvedimento, i governatori hanno vinto la loro battaglia.

"Ritengo positivo il fatto che il Ministero abbia deciso di aggiornare la propria circolare sulla salute nelle scuole e considero apprezzabile la collaborazione tra le istituzioni che, nel caso specifico, ha portato a buoni frutti", è il commento di Massimiliano Fedriga. "Il fatto di essere riusciti a garantire la massima tutela alla popolazione, e in particolar modo alle fasce più deboli, in un contesto di incertezza di forti preoccupazioni, è un risultato importante per i cittadini del nostro Paese".