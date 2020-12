Coronavirus, ecco come si muove Comune per Comune

Come si sta muovendo il Coronavirus nei comuni della nostra regione? La fotografia arriva dall'aggiornamento settimanale della mappa della Protezione civile Fvg.

Il primo aspetto che si apprezza a colpo d'occhio è quello dei quattro territori bianchi, ovvero Covid-free: a Barcis, Dogna e Preone, infatti, si aggiunge Ravascletto, tornato a zero casi. Non è più 'immacolato', invece, Lusevera, dove tre persone sono attualmente positive.

L'altro colore che si fa subito notare è il blu intenso, che interessa ancora diverse Amministrazioni dell'area montana e pedemontana del Friuli Occidentale.

Peggiora la situazione a San Giorgio della Richinvelda (la prevalenza passa da 21 casi della settimana scorsa ai 26,3 ogni mille abitanti, a fronte di 119 positivi e 133 guariti, a cui si aggiungono cinque decessi).

Seguono Cavasso Nuovo (prevalenza 25,5 con 41 positivi, 77 guariti e sette decessi), Tramonti di Sopra (prevalenza 25,1 con nove positivi e quattro guariti), Cimolais (l'incidenza è a 23,8 con 10 positivi e nove guariti), Erto e Casso (incidenza a 23,3, con nove positivi e 11 guariti), Sequals (22,1 con 49 positivi e 51 guariti; tre, invece, le vittime del Covid), Frisanco (prevalenza a 21,7 con 14 positivi, 15 guariti e due decessi), Claut (20,9, con 21 positivi, 54 guariti e un decesso), Castelnovo del Friuli (incidenza a 20,8, con 19 positivi e 23 guariti, a cui si aggiungono due morti), Maniago (prevalenza a 19,9 con 235 positivi e 298 guariti, oltre a 12 decessi) e Pinzano al Tagliamento (incidenza a 19,8, con 31 positivi e 28 guariti, oltre a tre decessi).

Si conferma, invece, il trend di miglioramento in Carnia anche se il comune di Ampezzo registra l'incidenza più alta del Fvg, ovvero 3 casi ogni cento abitanti, con 31 positivi e 36 guariti, ai quali si sommano 13 decessi. Tornano a colorarsi più intensamente Sutrio (incidenza 19,7 ogni mille abitanti, con 27 positivi e 128 guariti, oltre a un decesso) e Resiutta (prevalenza a 19, con sei positivi e 15 guariti, oltre a cinque vittime).

Colorazione decisamente più chiara nella zona delle Valli del Natisone, mentre è decisamente blu Magnano in Riviera, che registra una prevalenza di 27, frutto di 64 positivi e 55 guariti, oltre a una vittima del Covid.

Restano intense anche le tonalità di Aiello (prevalenza 23,3, con 53 positivi e 61 guariti, oltre a 17 decessi) e, nell'Isontino, di San Pier d'Isonzo (incidenza a 23,8, con 48 positivi e 57 guariti, un deceduto) e Turriaco (incidenza a 19,4 con 54 positivi e 89 guariti).

Nell'area giuliana incidenza sempre alta a Sgonico (26,5, con 55 positivi e 47 guariti) e San Dorligo (20,1, con 119 positivi e 114 guariti, oltre a cinque decessi).

Tra i capoluoghi, resta Trieste quello con la prevalenza maggiore, leggermente superiore a quella della settimana precedente: i casi sono 17,8 ogni mille abitanti, pari a 3.589 attualmente positivi, 4.931 guariti e 400 decessi.

Al secondo posto risale Pordenone dove l'incidenza, nell'arco di sette giorni, è passata da 8,9 a 10,5 ogni mille. Gli attulmente positivi sono 533, 974 i guariti e 45 le vittime.

Scende, quindi, in terza posizione Udine dove la prevalenza - attualmente a 9,1 casi ogni mille abitanti - scende leggermente; i positivi sono 826, i guariti 2.790 e 93 decessi. La situazione più tranquilla resta, infine, quella di Gorizia che si attesta a 7,2 casi ogni mille (in calo dagli otto di sette giorni fa), 253 positivi, 949 guariti e 38 decessi.