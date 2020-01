Coronavirus, ecco le linee guida per i casi sospetti

“Nonostante la circolare del Ministero della salute sia datata 22 gennaio, solo ieri, 30 gennaio, la Direzione centrale della salute Fvg l’ha diramata ai vertici delle istituzioni sanitarie competenti. Ciò significa che ci vorranno ancora alcuni giorni perché tutti i soggetti interessati – compresi i medici di medicina generale – siano operativi quando esiste il sospetto di contagio da coronavirus 2019 –nCoV”. A parlare così è Stefano Vignando, presidente regionale del Sindacato nazionale autonomo medici italiani (Snami), che lamenta il fatto che i medici ‘di base’ non siano ancora stati adeguatamente informati e coinvolti nella fase di individuazione di possibili contagiati e soprattutto per tranquillizzare i cittadini.

Nello specifico, il documento della Regione indica i percorsi di presa in carico degli eventuali casi sospetti.

Questi ultimi devono presentare almeno a un criterio epidemiologico (soggiorno in una zona a rischio o contatto stretto con possibili casi sospetti, ricovero o impiego in una struttura sanitaria in un paese con casi accertati, impiego come operatore sanitario dove si stanno curando i pazienti affetti da coronavirus) o un clinico (febbre, tosse, manifestazione infiammatoria acuta delle vie aeree) negli ultimi 14 giorni.

La procedura che segue si differenzia in base all’accesso ai servizi sanitari.

Quando, per esempio, un possibile contagiato si rivolge al numero verde nazionale 1500, la chiamata viene dirottata al 112, il numero unico di emergenza (Nue) cui risponde personale ‘laico’ supportato da infermieri e medici. Qualora il soggetto provenga da una regione a rischio e i primi contatti lo rendano evidente, la chiamata sarà inoltrata alle cliniche di malattie infettive di Trieste e Udine. Il paziente sintomatico, infine, sarà invitato a rivolgersi alla clinica competente per territorio.

Lo stesso percorso sarà quello dei casi sospetti che accedono al pronto soccorso, ma nel caso di pazienti sintomatici si provvederà a metterli in isolamento negli adeguati centri infettivologici.

Saranno, invece, i medici di medicina generale, gli ambulatori o il servizio di continuità assistenziale ad allertare le cliniche di malattie infettive nel caso in cui i possibili pazienti si rivolgano a loro. Il passo successivo è attivare la procedura di centralizzazione del caso di ‘sospetta infezione da coronavirus’ senza passare per il pronto soccorso.

Se, invece, il caso sospetto è atterrato all’aeroporto del Fvg o da un natante ormeggiato in un porto della regione, si attivano le procedure che prevedono l’isolamento in attesa di trasferimento alle cliniche preposte.

Dall'ospedale Spallanzani di Roma nel frattempo hanno diffuso la prima nota stampa in merito ai primi due casi conclamati di coronavirus in Italia. La coppia cinese, partita dalla provincia di Wuhan, da dove è iniziato il contagio, è ricoverata da ieri. Le loro condizioni sono discrete. Complessivamente, ci sono 12 casi sospetti, con sintomi respiratori modesti, che sono stati sottoposti al test e si attendono i risultati. Nove pazienti erano stati isolati e sono già stati dimessi in quanto negativi. Altri 20 soggetti asintomatici - contatti primari della coppia cinese - sono sotto osservazione.