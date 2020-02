Coronavirus, Farnesina al lavoro per il rientro del 17enne di Grado

Buone notizie per il 17enne di Grado, rimasto bloccato a Wuhan, il centro dell'epidemia di Coronavirus in Cina. Dopo la telefonata di ieri con i genitori del ragazzo, una nuova rassicurazione è arrivata in serata dal Ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Nessuno dei nostri connazionali in Cina deve essere lasciato indietro. In queste ore stiamo ultimando tutte le autorizzazioni per organizzare il volo dell'aeronautica militare che riporterà in Italia Niccolò. E' un 17enne e si trova nel Paese con il progetto Intercultura. Per due volte non è stato possibile farlo salire a bordo: adesso ce lo andiamo a riprendere", ha detto Di Maio parlando ai giornalisti da Belgrado.

E' quindi vicinissima una soluzione per il rientro dello studente che doveva essere tra i 55 connazionali sul primo volo organizzato dalla Farnesina, atterrato il 3 febbraio all'aeroporto militare di Pratica di Mare (tra i quali un ragazzo di Cormons, anche lui in Cina per motivi di studio). Al momento dell'imbarco, però, qualche linea di febbre aveva impedito il suo trasferimento.

Erano subito scattate tutte le procedure previste per verificare un possibile contagio, che era stato scongiurato grazie all'esito negativo dei test. Si trattava, insomma, di una leggera forma influenzale.

Il giovane, rimasto in contatto con la famiglia e con la Farnesina, era pronto a lasciare la Cina sabato assieme ad altri otto italiani su un aereo britannico che ha evacuato un centinaio di cittadini europei da Wuhan. Al momento dell'imbarco, però, il 17enne gradese aveva ancora qualche linea di febbre e, quindi, in base ai rigidi protocolli sanitari, non è potuto salire a bordo.

Il 17enne, studente del Liceo Sello di Udine, era partito per la Cina nel mese di agosto per un anno di studio all’estero. Si era spostato nella provincia di Wuhan assieme alla famiglia che lo aveva ospitato in questi mesi per il Capodanno, ma i festeggiamenti erano poi stati annullati in tutto il Paese. Quindi, come tutti gli abitanti dell’area, è rimasto bloccato nella provincia, posta in stretto isolamento per contenere la diffusione del virus.